WSJ: Veebikontod, mida te enam ei kasuta? Oma turvalisuse huvides vabanege neist

Mäletate Myspace'i lehte, mille lõite 2005. aastal? Või Tumblri ajaveebi aastast 2009? Kuidas on lood Ticketmasteri kontoga, mille lõite, et käia ühel kontserdil neli aastat tagasi?

Enamikul meist on veebikontod, mida me enam ei kasuta, kuid mis on endiselt olemas – kummitused, kelle elu jätkub pikalt pärast seda, kui meil neid vaja läks. Võime sellised kontod unustada, kuid need kujutavad endast ohtu. Need muudavad meid haavatavamaks kurjategijaile, kes soovivad varastada seal salvestatud isikuandmeid, alates paroolidest kuni kontaktandmete ja isegi krediitkaartide numbriteni.