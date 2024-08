Loomulikult ei avanud Lapin piiriväravaid ainuisikuliselt ning mehi oli tal valusalt vajaka. Küll aga on tema apsakas stiilinäide sellest, kuidas kõrge väejuhatus lahinguväljade reaalusest irduda võib. Ning just selsamal põhjusel on Moskva nüüd raskustes ukrainlaste väljaviskamisega.