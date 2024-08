Öeldakse, et majanduskasvud ei sure iial vanadussurma – nad mõrvab Föderaalreserv.

Fedi esimees Jerome Powell on olnud kaks viimast aastat täis otsustavust alistada inflatsioon, isegi kui see majanduse langusse lükkab. Nüüd on ta vaat et võitmas seda lahingut ilma majandust allamäge ajamata, aga järgmised paar kuud saavad olema määravad.