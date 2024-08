WSJ: Teadus tõestab, et Bideni kliimapoliitika on pettus

Mis siin imestada. Joe Bideni poliitika mõju kliimamuutusele on olematu, kuid ikkagi peab keegi maksma kinni need 130 000 dollarit, mille Ford avakvartalis igalt elektriautolt kaotas. Veidi rehkendades teeb see 64,80 dollarit bensiinisäästu gallonilt nelja aasta keskmise läbisõidu juures. Ja just: see on naeruväärselt kõrge subsiidium selle eest, et keegi teine kasutaks bensiini, millelt loobumise eest elektriautojuhtidele makstakse.