WSJ: Ülemused leiavad võimalusi maksta vähem palka

Läinud aastal kuivas kokku paljude valgekraekohtade algpalk ning nüüd on sama saatus tabanud ehitust, tootmist, toitlustust ja muid taolisi töölissektoreid, näitab värbamisportaali ZipRecruiter.com postitatud miljonite ametipostide analüüs. Tööotsijad räägivad, et positsioonid, mille eest omal ajal pakuti 175 000 kuni 200 000 dollarit aastas, on nüüd letis kümnete tuhandete dollarite võrra kõhnema tasuga – tõsiasi, mis paneb palgaootusi ümber hindama. Lisaks liigutavad firmad uusi kohti odavamatesse linnadesse või pakuvad neid väiksema summa eest töövõtjatele.

Ponnistus palkasid lähtestada peegeldab jõuvahekordade nihet jaheneval tööturul. Tööandjatel on rohkem valikuid, keda ja millisel palgatasemel värvata, ning nad kahtlevad staartöötajate vajalikkuses, kui tööhobune asja ära ajaks. Isegi tunnitöökohti, mida alles äsja kõige raskem täita oli, reklaamitakse nüüd aastatagusest madalama palgaga. «Paljud firmad julgevad nüüd pisemat palka pakkuda, kuna nad teavad, et tööotsijad on meeleheitel,» ütles Eric Joondeph (31), kes on otsinud kliendikogemusjuhi otsa juba üheksa kuud. Selle ajaga on ta oma aastapalgaootusi kärpinud vähemalt 20 000 dollari jagu.