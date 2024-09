WSJ: Ukraina viis droonisõja Venemaa sügavusse, kuid Putinile piina valmistada ei suuda

Pühapäevaõhtuses pöördumises rahva poole selgitas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, et droonilöögid Venemaa sisemusse on osa sõja lõpetamise strateegiast, lastes venelastel maitsta sõda sama moodi nagu peavad ukrainlased. Ta lisas, et selle strateegia osa on ka Ukraina invasioon Kurski oblastisse.