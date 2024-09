Juunis 2022 kohtusid kaks prominentset Ukraina pilooti USA senaatoritega, et kaubelda oma õhuväele F-16 hävitajaid. Üks kuulajatest katsus nende õhinat jahutada.

«Ma ütlesin neile, et kerge see olema ei saa,» meenutas senaator Lindsey Graham. Aga meeste südikus läks talle südamesse ning nii andis ta neile sõna, et katsub Bideni administratsiooni omalt poolt masseerida.