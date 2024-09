WSJ: USA sõnutsi kulutab Kreml ameerika valijate mõjutamiseks miljoneid

Ameerika luureagentuurid on jõudnud järeldusele, et mõjutuskampaaniasse – eesmärgiga vabariiklaste kandidaat Donald Trump tagasi Valgesse Majja aidata – on kaasatud Putini siseringi inimesed. Agentuurid täpsustasid, et muu hulgas on tegemist skeemiga rahastada salamahti ühte vastloodud Ameerika meediakanalit ning anda Vene suhtekorraldusfirmadele suuniseid promoda valitsustasemel sepistatud narratiive Ameerika valimistsükli mõjutamiseks.