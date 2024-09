Kosmoseväe kolonel Raj Agrawal kamandab 500-liikmelist üksust, mille komandod on hajutatud üle kogu maailma, et jälgida kõiki tehisobjekte orbiidil ja tuvastada potentsiaalsed ohud.

Nüüd, mil Hiina ja Venemaa ehitavad relvi, millega saab sihtida Ameerika sõjalisi ja tsiviilsatelliite, on need ohud järjest suuremad ning Agrawali üksus on osa suhteliselt uuest armeeharust, mis valmistub vaikselt uudseks sõjapidamise ajastuks.