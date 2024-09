Sõda on kestnud kaks ja pool aastat, surma saanud kümned tuhanded ning Venemaa tungib idas edasi. Mõned ukrainlased on hakanud rääkima sellest, mis alles äsja oli tabu: äkki oleks aeg läbi rääkida?

Arvamusküsitlustes on toetus mingisuguste kõneluste käivitamiseks Moskvaga olnud tõusuteel alates mulluse vastupealetungi luhtumisest – kuigi enamus ukrainlasi ütleb ikka, et nemad tahavad võidelda ja kogu kaotatud maa tagasi võtta (54 protsenti on läbirääkimiste vastu ja 43 protsenti poolt). Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on öelnud, et loodab kasutada läbirääkimistel paremate tingimuste kauplemiseks Venemaalt napsatud alasid Kurski oblastis.