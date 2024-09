Esmaspäeval välja käidud iPhone 16 ja 16 Pro on Apple’i esimesed tehisaruga telefonid. Kuid kui nad 20. septembril pärale jõuavad, pole nende jaoks plaanitud Apple Intelligence’i tarkvara veel valmis. Seega: kuni me neid ambitsioonikaid AI-asju ootame, vaatame, mida saabudes saab. Ja mis mullusest satsist muutunud on.