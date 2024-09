WSJ: Ukraina on surve all kaaluda sõjas Venemaaga plaani B

USA ja liitlased Euroopas toetavad jätkuvalt Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi kaugemat eesmärki tõrjuda Venemaa välja kogu territooriumilt. Kuid kuna avalikkuse toetus mõnes peamises toetajariigis väheneb ning Venemaa tungib maavägedega tasapisi edasi, räägivad mõned Euroopa diplomaadid, et Ukrainal on vaja olla oma sõjaeesmärkidega realistlikum. See aitaks Lääne ametnikel põhjendada oma valijatele relvatarnete ja abirahaga jätkamise vajadust.