WSJ: Miks Putini üritus globaalkaubandust ümber korraldada jupsib

Nüüd, kaks ja pool aastat hiljem ongi Vene nafta enamjaolt neid liine pidi liikuma läinud ning sõjamasina naftatuludega käimas hoidnud. Kuid kuna sanktsioonid teravnevad ja vananev taristu tekitab kitsendusi, on teiste toormete välismaale toimetamine problemaatiline (soovitav on vaadata kaarte ja graafikuid originaalartiklist – toim). Eriti keerukaks on osutunud just raskesti transporditavaid materjale ja kaupasid puudutavate kaubandussuhete ümberkujundamine, millest mõned on aastakümnete vanused.