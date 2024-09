WSJ: Elektrooniline sõjapidamine hirmutab lennufirmasid ja piloote

Kui American Airlinesi reisilennuk Boeing 777 tänavu märtsis Pakistani kohal lendas, hakkas kabiinis plärisema häirekell, et tõuse kohe kõrgemale – pull up! Kapten Dan Carey taipas jalamaid, et seadmed valetavad, kuna kõrgust oli ligi 10 kilomeetrit ja maapind kaugel all.