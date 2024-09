Kuhu tehisintellekt aastaks 2030 omadega jõudnud on?

On ta seda haipi õigustanud – edendanud majandusi, tekitanud läbimurdeid haiguste ravis, lihtsustanud igapäevaelu ja täiendanud meie teadmisi? Või on sellised ennustused üleliia optimistlikud: äkki vajub ta vaikselt ära või muudab maailma hullemaks? Kuidas jääb murdega, et AI elimineerib miljonid töökohad, istub inimsuhete kohale ja ujutab ühiskonna üle libameediaga?