Elu ilma lasteta on üha tavalisem asi. Juulikuus näitas Pew analüüs, et lapsi polnud 20 protsendil 50-aastastel ja vanematel ameeriklastel.

Ja paljudel neist pole ka testamenti. AARP ülevaade näitas, et testament on ainult pooltel üle 50-aastastel, kes elavad üksi. Teiste eakaaslaste vastav protsent on 57. Ilma testamendita inimestel on vähem kontrolli oma raha saatuse üle, mis tihtilugu satub inimeste kätte, kes seda oodatagi ei osanud.