Naftafirmadel on vabariiklastele ja Donald Trumpile sõnum, mida neilt oodata poleks osanud: halastage president Bideni kallile kliimaseadusele. Vähemalt nendele paragrahvidele, mis naftatööstusele tulusad on.

Exxon Mobil, Phillips 66, Occidental Petroleum ja teised naftagigandid on kiitnud Trumpi tiimile ja liitlastele Kongressis inflatsiooni vähendamise seaduse väärtusi ja voorusi. Kui see seadus (Inflation Reduction Act, IRA) 2022. aastal vastu võeti, oli fossiilkütuste valdkond talle valdavalt vastu, kuid hakkas hiljem palavalt armastama sätteid, mis pakuvad miljardeid dollareid taastuvenergiaprojektidele, millele nad nüüd panustavad.

Mõned lõviosas Trumpi-meelse naftatööstuse tegevjuhid muretsevad, et tagasivalimise korral asub too konservatiivsete kongresmenide poolele, kes IRA tappa tahavad. Nad kardavad kaotada maksukrediiti, mis on eluliselt oluline nende investeeringutele taastuvkütustesse, süsiniku kogumisse ja vesinikku – kulukad tehnoloogiad, mis vajaks elutormides ellujäämiseks riigiabi.