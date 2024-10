WSJ: Venemaa maksab kriminaalidele, et Euroopas kaost külvata

Suurbritannia luure hoiatas teisipäeval, et Kremli ametivennad peavad pikemat kampaaniat külvamaks kaost Euroopa tänavatel. MI5 peadirektor Ken McCallum ütles, et tema agentuur on pidanud uurima viimasel aastal varasemast poole rohkem riiklikult orkestreeritud ohtusid.