Kõik need kolm ja pool aastat on Harris Bidenile igati lojaalne olnud. Liitlased räägivad, et ka mantlipärijaks kandideerides katsub ta mitte kritiseerida presidenti ja administratsiooni, kuhu kuulub ka ise. Siiski on ta omaks võtnud käputäie majandusalaseid ja piiripoliitikat puudutavaid ettepanekuid, mille nõustajad on välja töötanud, et kursimuutuse loosung valijatele arusaadavamaks teha.