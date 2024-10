Iisrael on ähvardanud Teherani karmi kättemaksuga pärast seda, kui Iraan tulistas oktoobri hakul nende pihta umbkaudu 180 ballistilist raketti. Mõned Iisraeli ametnikud ja kommentaatorid nõuavad purustavaid lööke Teherani tuumarajatiste ja naftataristu pihta. WSJ allikate andmetel on Iraan hoiatanud, et sellisel juhul vastaks nad hävitavate hoopidega Iisraeli tsiviiltaristu pihta ja maksaks kätte Araabia maadele, kes sellisele rünnakule kaasa aitasid.

Araabia ametnikud ütlesid, et teiste hulgas on Iraan ähvardanud Jordaaniat, Araabia Ühendemiraate, Saudi Araabiat ja Katari – kus kõigis paiknevad USA väed. Seetõttu on need riigid öelnud Bideni administratsioonile, et nad ei taha, et USA või Iisrael kasutaks nende militaartaristut või õhuruumi rünnakute korraldamiseks Iraani vastu.