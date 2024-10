WSJ: Miks miljardärid toetavad anti-woke ülikooli

Näiteks toetavad Austini ülikooli – lühendatult UATX – maakler Jeff Yass, kinnisvaraarendaja Harlan Crow ja investor Len Blavatnik. Uue kooli kontole on kantud umbes 200 miljonit dollarit, millest 35 miljonit andis Yass. Tillukese kooli jaoks, kellel raha küsimiseks vilistlasi ju pole, on see tohutu summa.