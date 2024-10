Salapärane vabariiklastest annetajate ja konservatiivsete miljardäride võrgustik on suunanud üle 140 miljoni dollari ligi poolesajale ausate valimiste nimel võitlevale rühmitusele, on WSJ reporterid finantspaberitest välja uurinud. Teiste seas on summasid saatnud organisatsioonid, mis on seotud Wisconsini miljardäride Richard ja Elizabeth Uihleini ning Hobby Lobby asutaja David Greeniga.