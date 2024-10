WSJ küsitlus: Trump läks napilt juhtima

Ühendriikide-ülese küsitluse järgi, kuhu on kaasatud ka kolmanda erakonna ja sõltumatud kandidaadid, on Trump Harrisest 2 protsendipunkti ehk seisuga 47:45 ees. WSJ eelmises augustikuises küsitluses juhtis 2 protsendipunktiga Harris. Mõlemad edumaad mahuvad küsitluse veavahemikku, mis tähendab seda, et tegelikult võib peal olla kumb iganes.