«See oli nii ilus ja kena, et valimised olid nii lühikesed,» ütles ta. «Ja seeläbi jõudis mulle kohale, kui hullumeelsed on USA valimised.»

Ameeriklased on ära harjunud reaalsusega, et presidendikampaaniad kestavad vaat et kaks aastat, neelavad miljardeid dollareid ning pommitavad neid pidevalt tele- ja raadioreklaamidega, lisaks tänavatahvlitel ja telefonides. Ja õuesiltidest ärme üldse räägi.