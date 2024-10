WSJ: Kuidas demokraadid ise Trumpi teise tulemisse panustasid

Küllap leidub miljoneid emotsionaalselt lõhestatud ameeriklasi, kes põhimõtteliselt mõistavad demokraatide lõppväiteid, et Donald Trump on meie kodanikutervisele vastuvõetamatu risk. Kuulevad ju kõik tema vängeid väljaütlemisi sisserändajate aadressil, kurjakuulutavaid hoiatusi olukorrast riigis ning positiivseid kommentaare kurjade riigijuhtide kohta. Kindlasti ei peaks me süvenema mõttekeerutustesse, kas see mees ikka tõesti fašistiks kvalifitseerub, kuid küllap paneb paljusid ahhetama väljavaade taluda veel neli aastat kõrgest kantslist tema nüüd juba kättemaksust kantud retoorikat.