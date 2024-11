WSJ: Trump lubas lõpetada Ukraina sõja. Kuidas kavatseb ta seda teha?

Bideni lähenemist Ukrainale kritiseeris Trump kampaaniarajal pidevalt ning hoiatas, et niiviisi võidakse vallandada kolmas maailmasõda. Samuti hoiatas ta, et Kiiev lüpsab Washingtonilt miljardite dollarite väärtuses tasuta relvi. Trump on öelnud, et tema võiks lahendada selle konflikti kiiresti, tarides läbirääkimistelaua taha mõlemad pooled. Kuidas täpsemalt, seda Trump avaldanud pole.