WSJ: Euroopa muretseb Trumpi tagasituleku tagajärgede pärast

Venemaa on värvanud Põhja-Korea oma kolmeaastasesse sõtta Ukrainaga, kus ta vaikselt, kuid kindlalt edasi tungib. Iisraeli aastapikkune sõda Hamasiga Gazas on laienenud invasiooniks Liibanoni, esimest korda ajaloos on antud vastastikku raketilööke Iraaniga. Hiina annab majandusabi ning toetab poliitiliselt nii Moskvat, Pyongyangi kui Teherani ning tugevdab omaenda armeed võimalikuks võitluseks Taiwani pärast.