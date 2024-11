WSJ: Demokraadid jäeti maha. Hingeabi pakub Taylor Swift

Järgmiseks: demokraadid põlastasid valijaid ja võtsid kindla peale, et nad ei lähe ära. Just nagu laulis Swift: «Sa kõnetad mind kõrgilt, otsekui oleks ma alati varnast võtta... Ei pähegi sul tulnud, et lahkuda võin ma.» Demokraatidele ei tulnud pähegi, et niivõrd paljud valijad – eriti vähemused – nad maha jätavad. Aga mida nad siis ootasid, kui nad ameeriklasi teadusevastasteks tembeldasid, kui nood nende kliimapoliitikat ei kummardanud. Ja kitsarinnalisteks, kui neile ei istunud woke.