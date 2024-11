WSJ: Trumpi surve Ukrainas rahu sõlmida saab Euroopas üha suuremat kõlapinda

Euroopa liidrid on küll käivitanud läbirääkimised rahaliste vajaduste täitmiseks juhul, kui Trumpi tulevane administratsioon USA toetuse peaks lõpetama, kuid paljudes pealinnades tunnistatakse tõsiasja, et lahenduse leidmine konflikti lõpetamiseks paistab üha pakilisem. Nad nendivad, et Ukraina on raskustes sõdurite ja relvade leidmisega ning Venemaa tungib edasi.