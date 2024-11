WSJ: Trump passib Euroopale nagu rusikas silmaauku

Meie eurooplastest sõpradel on seljataha jäämas järjekordne raske aasta. Amsterdamis toimus maailmajao šokeerivamaid pogromme pärast natsiaegu ning Prantsuse statistikud teatasid, et mullu sündis sealmail vähem lapsi, kui ühelgi aastal alates teisest maailmasõjast. Majandus on stagneerunud kogu eurotsoonis ning India on Saksamaast üle kalpsamas ja maailma kolmandaks majanduseks tõusmas. Hiina eksporditulv ähvardab võtmetähtsusega Euroopa tööstusharusid ning nende tehnoloogiafirmad jäävad Ameerika, Hiina, India ja Iisraeli rivaalidest järjest rohkem maha.