WSJ: Musk ja Ramaswamy tahavad riigitöötajaid täisajaga kontorisse. Aga see on konksuga asi

Ametisse astuv president Donald Trump on tõotanud kärpida riigibürokraatiat ning nimetanud sellise efektiivsuspingutuse etteotsa ultrarikkad ettevõtjad Elon Muski ja Vivek Ramaswamy. Need kaks on juba võtnud sihikule kaugtöötajad ning öelnud, et viis päeva nädalas kontoris viibimise nõue tooks kaasa föderaalteenistujate vabatahtlike lahkumiste teretulnud laine.