Tundub ju tõenäoline, et edaspidi elimineerib AI vähemalt mõned ametid, mis karjääriredelil esimesteks pulkadeks sobisid. «Meil tuleb aktsepteerida ideed, et AI hävitab mõned tööd ja tekitab jälle teisi, ning et me ei tea, milliseid,» ütles Northeasterni ülikooli president Joseph E. Aoun.