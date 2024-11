Stephen P. Lynch veetis Moskvas äri ajades kaks aastakümmet ning tahab nüüd osta Venemaad Saksamaaga ühendava maagaasijuhtme. Ta on väitnud USA ametnikele ja kongresmenidele, et Ameerika omanduses suurendaks see võimalusi Venemaaga rahuläbirääkimiste pidamisel Ukraina sõja lõpetamiseks ning teeniks USA pikaajalisi huve.