See meetod tähendab, et eurooplased finantseerivad Ukraina valitsuse lepinguid rahahädas Ukraina relvatootjatega, et nood valmistaksid varustust riigi relvajõudude tarvis – muu hulgas pikamaarakette ja droone, millega saab anda lööke Venemaa territooriumile. Kiiev ütleb liitlastele, milliste firmadega koostööd teha ja millist relvastust osta, ning eurooplased inspekteerivad neid ettevõtteid enne diilidega nõustumist.

Keerukamate relvade puhul, nagu Patrioti raketitõrjesüsteemid, jääb Ukraina lääneliitlastest sõltuma ka edaspidi. Aga ametnikud räägivad, et tänu uudsele lähenemisele saab Kiiev hankida relvi kiiremini ja suuremates kogustes, kui oodates Euroopa relvade valimist. See on võimalik seetõttu, et Ukraina relvatööstus töötab kaugelt alla oma tootmismahu – mõne hinnangu järgi 30 protsendi peal potentsiaalist –, kuna rahastust napib.