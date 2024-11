WSJ: Biden pärandab Trumpile miljardite kaupa Ukraina relvaraha

Ametnikud ütlesid, et administratsioonil on veel üle 6,5 miljardi dollari niinimetatud väljavõtmisvolitusi (ingl drawdown authority), mis võimaldavad kaitseministeeriumil saata Ukrainasse relvi ja varustust oma ladudest. Aga nad lisasid, et Pentagon on jõudnud igakuise Ukrainasse relvade läkitamise laeni, mis on lubatav ilma omaenda võitlusvõimet kahjustamata. Lisaks mainisid nad relvade Kiievi vägedele läkitamise logistilisi kitsaskohti.