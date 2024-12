Samal ajal on Pekingil sees oma strateegiline kasu: võimalus õppida päriselu näite varal, kuidas hiilida mööda Lääne sanktsioonidest.

Juba sõja avakuudel pani Peking püsti ametkonnaülese töörühma, mis on uurinud sanktsioonide mõju ja kirjutanud riigi juhtkonnale regulaarselt raporteid, rääkisid kursis olevad allikad. Nad ütlesid, et eesmärk on õppida leevendama sanktsioonide mõju ning seda eriti selleks puhuks, kui konflikt Taiwani pärast ärgitaks USA ja liitlased Hiinale samalaadseid sunniabinõusid rakendama.