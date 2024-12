WSJ: Zelenskõi väljendab avatust rahuläbirääkimiste alustamiseks

Läinud nädalal üritas Zelenskõi mitmetes intervjuudes ja avalikes teadaannetes näidata, et on valmis konflikti lõpetamise asjus läbi rääkima – miski, mille vajalikkust USA ametisse astuv president Donald Trump oma kampaanias korduvalt toonitas. Siiani oli Zelenskõi alati rõhutanud, et Ukraina jätkab võitlust, kuni tagasi on saadud kogu okupeeritud viiendik riigist.