WSJ: Armuandmine õõnestab Bideni pärandit – ja demokraatide võitlust Trumpi vastu

Ametisse astumise päeval tegi Joe Biden oma presidentuuri põhieesmärgi puust ja punaseks. «Me oleme taas õppinud, et demokraatia on kallis. Demokraatia on habras,» ütles ta Kapitooliumil, kus vägivaldne rahvasumm äsja tema valimisvõitu tühistada oli üritanud. Bideni sihiks pidi saama ühendada rahvast ja tugevdada riigi demokraatlikke institutsioone.