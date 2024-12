WSJ: OpenAI siseneb Ränioru uude kuuma ärisse: sõtta

Maailma kõige väärtuslikum tehisintellektifirma on nõustunud tegema koostööd juhtiva kaitsetehnoloogia idufirmaga Anduril Industries, et paigutada oma AI süsteemidesse, mida USA armee kasutab droonirünnakute tõrjumiseks. Kolmapäeval välja kuulutatud koostöö on OpenAI seni sügavaim suhe USA kaitseministeeriumiga ja esimene tööleping kommertsrelvatootjaga.