Fundamentaalne probleem on siin lihtne ja arusaadav, ning midagi suuremat temaga ette võtta ei saa. Aktsiad on superkallid, vaata millise nurga alt tahad. Ajalooliselt on see tähendanud, et pikemas perspektiivis on tootlused viletsad. Sestap ka sellised sünged kümne aasta prognoosid.