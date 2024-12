Pilku üle reisijate libistades peatusid ta silmad miskipärast just ühel neist – minul. Vaikides vaatas ta mulle niiviisi silma ligi minuti. Siis tegi ta ümberpöörd ja sammus eesriide taha tagasi. Nii ma sinna mõttesse jäingi, et kes on see tegelane vangivahetust juhatamas ja mu saatust justkui oma käes hoidmas.