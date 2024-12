See on üks sõnumeid, mis vaatas vastu Brett Gardneri raamatust «Buffett’s Early Investments» – kus on luubi all kümme firmat, millele Warren Buffett panustas aastail 1950 kuni 1966 ehk oma 20. ja 30. eluaastates.

Kas keegi võiks neid tegusid tänapäeval korrata? Mõnes mõttes oleks see isegi lihtsam: informatsioon on üleüldiselt kättesaadav, kauplemine käib sisuliselt tasuta ning üksikisikutel on institutsiooniliste investorite ees olulisi eeliseid. Kuid mitmeti on kõik kõvasti keerukam: turud on palju tõhusamad, sooduskaupa vaat et ei leidugi ning kõik tahavad kalastada samades kohtades.