WSJ: Föderaalreserv üritab lahendada ideaalse intressimäära müsteeriumit

Viimase aja intressikärpeid on Powell kirjeldanud kui katset tuua laenukulud «neutraalsemale» tasandile. Selline sõnakasutus tõstatab küsimuse, mis siiani eriliselt päevakorras polnud: mis see neutraalne täpsemalt on meie postpandeemilises majanduses?

Neutraalset intressimäära ehk sellist protsenti, mis tööhõive tugevana ja inflatsiooni stabiilsema hoiab, otseselt jälgida ei saa. Seeasemel järeldavad analüütikud ja poliitikakujundajad seda majanduse käitumise järgi. Kui laenuvõtmine ja kulutamine on tugev ning hinnasurve kasvab, peab intressimäär ilmselt olema alla neutraalse. Kui need aga on nõrgad ja inflatsioon taandub, siis on määrad järelikult neutraaltasandist kõrgemad.