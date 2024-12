Ametnikud ütlesid, et Pekingi heakskiidule lubada uurijad Hiinas registreeritud puistlastilaevale Yi Peng 3, mida alates novembri lõpust on piiranud piirivalvekaatrid ja NATO sõjalaevad, eelnesid nädalatepikkused intensiivsed ja salastatud diplomaatilised läbirääkimised.

Nad ütlesid, et läbirääkimised toimusid peamiselt Saksa ja Hiina välisministeeriumi juhtimisel, kusjuures rahvusvahelises uurimises osalevad Saksmaa, Rootsi, Taani ja Soome. Neljapäeval tõusid uurijad nendest neljast Euroopa riigist ja Hiinast selle 225 meetri pikkuse ja 32 meetri laiuse laeva pardale, mille laadungiks on Vene väetis ja mis on juba kuu aega olnud Kattegati väinas ankrus.