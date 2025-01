WSJ: Armeeveterani allakäik ehk kes oli USA uusaastamõrvar

«Aeg on kallis. Mul pole majamakseks raha. Maksetähtaeg on ületatud ja võlga on üle 27 000 dollari ja see võidakse ära võtta, kui me lahutuse vormistamisega viivitame,» kirjutas ta, muretsedes samuti kümnete tuhandete võladollarite pärast krediitkaardil ja mujal, mis talle kinnisvaraäri kärisedes oli kuhjunud.