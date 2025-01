WSJ: Ukraina sõda Bideni tiimi tahavaatepeeglis

Nii tore on taas kohtuda kolleegide ja kaasvõitlejatega selles meile kõigile kallis kohakeses, kus kohv on alati korralik ja vabaduskartulid värsked (naer, oiged). Vladimir Putin tähistas just oma tuhandendat päeva sõjas Ukrainaga, milleks pidi kuluma kolm. Ta peab maksma hinda, mida ta ei oodanud ega tahtnud maksta. Ärge sellest liiga kõva häälega rääkige. Meie Pentagonis oleme asjad samuti ümber hinnanud. Kui NATO väed kunagi Vene vägedega vastakuti peaksid minema, saaksime me nendega kähku ühele poole.