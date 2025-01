Tundub, et Taani poliitikud ei tunne diilitegemise kunsti. Tõsi ta on, et kinnisvara puhul maksab asukoht, asukoht ja veelkord asukoht. Aga mistahes läbirääkimiste puhul loeb ka ajastus. Taani valijad võivad varsti küsida, miks valitsus ei teinud president Donald Trumpiga diili, kui neil oli selleks tema esimesel ametiajal šanss. Sest siis tõstatas Trump võimaluse, et USA võiks Gröönimaa – Taani omavalitsusliku ala ja kunagise koloonia – ära osta. Äsja võttis teiseks presidentuuriks valmistuv Trump teema taas üles.