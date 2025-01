WSJ: Rahvad valmistuvad Euroopa järgseks maailmaks

Paraku: kui USA välja arvata, on suurem osa Läänest omadega mülkas. Terve põlvkonna jooksul on Euroopa Liidu ja Jaapani saavutused olnud kesised, mis sisuliselt tähendab seda, et Ameerika traditsioonilistel partneritel on iga aastaga omalt poolt pakkuda järjest vähem ja vähem. Jaapanis võib täheldada teatud ärkamise märke. Aga paljud meie kõige tähtsamatest liitlastest Euroopas maadlevad kolme aastakümne pikkuse majandusliku, poliitilise ja strateegilise läbikukkumise tagajärgedega.