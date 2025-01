WSJ: Trump annab ametisse astudes otsekohe fossiilkütuse toetamise käsu

Naftalobi esindajad rääkisid, et pärast ametisse astumist järgmisel esmaspäeval annab Trump eeldatavasti ametkondadele korraldused hakata tühistama president Bideni naftapuurimise piiranguid nii rannikuvetes kui riigimaadel. Muu hulgas plaanib Trump taotleda autode heitgaasireeglite tühistamist, mida ta on kirjeldanud kui «elektriautosundust» ning jätkata lubade väljastamisega tehaste ehitamiseks, mis ekspordivad USA maagaasi.

Lobistid ütlesid, et Trumpi üleminekumeeskond on neid asju naftatöösturitega arutanud. Plaanid on paindlikud ja võivad veel muutuda.