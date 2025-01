MAGA on teatavasti akronüüm ametisse astuva president Trumpi loosungist Make America Great Again – teeme Ameerika taas suureks. Euroopa eliit ja press on pikemat aega võtnud Trumpi poliitilist stiili kui viirust. Nüüd kardavad nad, et Euroopa immuunsüsteem nõrgeneb.